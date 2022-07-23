Народилися у сорочці: як поранені українські воїни гелікоптером вибиралися з Маріуполя

Українські пілоти сім разів проривалися в оточений ворогом Маріуполь, доставляючи необхідну допомогу та рятуючи важкопоранених бійців. Військовий, якому вдалося повернутися, ексклюзивно 24 каналу розповів, як відбувалася евакуація.

Як рятувалися військові

Ветерану полку "Азов", російському добровольцю та бійцю ССО "Азов" Київ Коловрату з позивним "Барсик" вдалося повернутися додому з окупованого Маріуполя на гвинтокрилі. Він був один з перших захисників, який брав участь у секретній операції з блокади міста.

Читайте Квиток в один кінець: інтерв'ю з бійцем, який на гелікоптері дістався окупованого Маріуполя

Під час оборони Маріуполя, де він пробув шість днів, захисник отримав поранення. Його доставили у військовий шпиталь, який був розташований на "Азовсталі". Там воїну повідомили, що прилетять за важкопораненими і, якщо буде місце, заберуть і його.

Навіть, коли був поранений, я не думав, що загину. Мені здавалося, що в мене маленьке поранення. І я сказав лікарю спочатку, що я залишаюсь, бо в мене невелике поранення і воно заживе через два тижні. А він відповів: "Ні, ти поїдеш, бо немає можливості його дістати". Місце залишилося і мене посадили у гелікоптер,

– пригадав чоловік.

Ветеран полку "Азов" Коловрат, позивний "Барсик" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Важливо "Ми всі воюємо": в Києві назвали дієвий спосіб для підтримки українських бійців та їхніх родин

Ворог двічі стріляв по гвинтокрилах

Коли гвинтокрили піднялися у небо, то в районі Маріуполя по них двічі відкрили ворожий вогонь. Коловрат зауважив, що в цей момент навіть стало страшно, адже всі були поранені. Всього їх налічувалося до 35 людей, разом з лежачими.

Ми розуміли, що раз – два прилетіти ще вийде, а ось третій та четвертий – не факт, бо вони (росіяни – 24 канал) все ж теж не дурні й знайдуть спосіб збити гелікоптер,

– додав він.

Попасти ворогу не вийшло, адже військовий, який сидів за кулеметом у гвинтокрилі відкрив вогонь у відповідь. Під час польоту також виникла і технічна проблема – літак почало сильно трясти.

Коловрат зазначив, що навіть поглядав вниз, щоб оцінити, як високо летять, щоб на випадок чогось випригнути. Однак, політ був успішним і, висадившись у Дніпрі, пілоти сказали, що вони всі "народилися у сорочках".

Що відомо про обмін військових: коротко

З усіх звільнених з полону військових є 95 оборонців "Азовсталі", зокрема 43 бійці знаменитого полку, який захищав Маріуполь із 2014 року. Серед них є 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених захисників виповнилось 65 років, а наймолодшому – 19.

Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.

Володимир Зеленський повідомив, що в російському полоні перебувають ще понад 2 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з заводу "Азовсталь".

Також цікаво – Генерал США озвучив дату переломного моменту у війні: дивіться відео