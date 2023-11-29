Українські водії перекрили дороги у польських містах на знак протесту проти блокування кордону

З 6 листопада триває блокування пунктів перетину кордону Польщі з Україною. Польські перевізники вимагають скасування "транспортного безвізу" для України. У відповідь українські водії розпочали акції протесту у польських містах.

На в'їзді до міста Перемишль та в прикордонному населеному пункті Медика 28 листопада приблизно 30 українських водіїв утворили величезні затори. Вони фактично перекрили рух транспорту, протестуючи проти дій польських перевізників.

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Не приховували намірів

Як передають кореспонденти видання RMF FM, українці блокували час від часу два пішохідні переходи, виходячи на них. Через це багатьом жителям Медики важко було повернутися додому.

На місце перекриття дороги також прибула польська поліція. Проте українські водії проводили мирний протест. Вони не приховували, що мали на меті відповісти польським перевізникам, які перекрили рух на кордоні українським вантажівкам.

Блокування кордону з Україною польськими перевізниками: головне

Поляки вже майже місяць заважають українським вантажівкам перетинати кордон Польща – Україна. Перевізники заблокували три пункти перетину кордону: "Ягодин — Дорогуськ", "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне". З 27 листопада до заблокованих додався пункту пропуску "Медика – Шегині".

Через дії польських перевізників на кордоні у бік України утворився величезний затор з вантажівок у кількості понад 3,5 тисячі машин.

Польські перевізники вимагають скасування так званого "транспортного безвізу" для України. У березні 2023 року Євросоюз та Київ погодили продовження його дії до 30 червня 2024 року. Відповідно до "транспортного безвізу" скасовується обов'язкове отримання дозволів для забезпечення двосторонніх та транзитних перевезень в країни ЄС.

Через блокування кордону Україна втрачає велику кількість грошей. Як повідомили у Федерації роботодавців України, наша країна не отримала приблизно 400 мільйонів євро.