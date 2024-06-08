Польські протестувальники можуть заблокувати ще один пункт пропуску

Польські фермери 9 червня можуть заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні. Йдеться про пункт "Шегині – Медика".

Польські аграрії почали блокувати кордон ще в листопаді 2023 року, що тривало кілька місяців. Однак у червні цього року стало відомо, що фермери знову організовуватимуть протести.

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Польські фермери знову блокуватимуть кордон

Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня.

За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині",

– йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

В ДПСУ додали, що згодом повідомлять, для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух.

Згодом в Державній митній службі України написали, що дії протестувальників можуть стосуватися не лише вантажного транспорту, але й легковиків та автобусів.

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Блокування кордону: останні новини

У вівторок, 4 червня, польські фермери знову заблокували вантажну ділянку в пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Через блокування відбулася повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

Згодом, 7 червня, польські фермери розблокували пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська" на кордоні. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що через блокування руху вантажівок біля пункту пропуску, значні черги не виникли. Наразі рух транспорту через цей пункт пропуску триває у звичному режимі.

Варто зазначити, що до цього останнє деблокування кордону з Україною польськими фермерами було 29 квітня. Тодішній міністр агрополітики Микола Сольський розповідав, що хоча й поляки розблокували кордон, переговори між міністерствами та асоціаціями триватимуть і надалі.

за 4 місяці.