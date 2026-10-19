"Платимо кров'ю": військовий вказав на наслідки політичних ігор США зі Starlink

Американські системи ППО Patriot критично залежать від раннього оповіщення розвідки. Обмеження роботи Starlink та блокування розвідданих змушують Україну шукати альтернативи.

Про це в ефірі 24 Каналу розказав голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Пошук нових рішень

За словами військового, саме ці дані дозволяють привести комплекси в готовність за лічені хвилини. "За ці заміщення Україна платить кров'ю українських громадян, зокрема цивільних", – наголосив Тимочко.

Бажання наживи та політичні амбіції у Вашингтоні перемагають усвідомлення того, що дружба з диктаторами завжди є провальною історією. Тому Україна разом із європейськими партнерами вже активно впроваджує альтернативні джерела отримання інформації та системи зв'язку.

Наразі Європа надає Збройним Силам близько двох третин усіх розвідданих, а замість американських Patriot розглядаються новітні європейські комплекси SAMP/T.

Також Україна разом із європейськими партнерами працює над системою протиповітряної оборони Freyja, яка має стати дешевшою альтернативою американським Patriot для боротьби з балістичними ракетами.

Хто винен в обмеженнях Starlink

Коментуючи заяви американських посадовців Скотта Бессента та Марка Рубіо щодо спростування обмежень супутникового зв'язку, Тимочко зазначив, що їхній синхронний захист лише підтверджує наявність проблеми. Сам Ілон Маск не заперечував факт обмежень, а переклав провину на Пентагон, який своєю чергою звинуватив бізнесмена. Тиск на Україну з боку певних політичних кіл у США триватиме щонайменше до листопадових виборів.

Проте оборона держави залежить насамперед від готовності українців чинити спротив, що змушує ворога виснажуватися. Нещодавні удари по Санкт-Петербургу яскраво продемонстрували, що російська протиповітряна оборона суттєво проріджена, і Кремль змушений обирати лише окремі території для прикриття.

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