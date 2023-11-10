Богдан Єрмохін буде в Україні, – Лубінець підтвердив, що є домовленості про повернення підлітка

Україна має домовленності щодо повернення 17-річного підлітка Богдана Єрмохіна. Його росіяни спочатку вивезли у Донецьк, а згодом – у Підмосков'я, де влаштували хлопця в "прийомну сім'ю".

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець не став поки розкривати деталі, аби не нашкодити. Втім, омбудсман пообіцяв усе розповісти, коли Богдан буде в Україні.

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Богдан Єрмохін скоро буде в Україні! Офіційно підтверджую, що маємо домовленості про повернення Богдана до України та його возз'єднання з сестрою,

– повідомив Лубінець.

Омбудсман також закликав суспільство заспокоїтися, а головне – не розповсюджувати неперевірену інформацію. Він наголосив, що така публічність шкодить процесам повернення. Лубінець також уточнив, що готовий відповісти на всі питання й розповісти деталі, але коли Богдан буде на території України.

Він також опублікував заяву Богдана Єрмохіна, у якій мовиться, що підліток відмовляється від "надання квартири у спецнайм". Причина цього – "від'їзд до України". Заява датована 8 листопада 2023 року.



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