Болючі для Росії рішення союзників показують, що вона не править світом, – Дуда

14 травня 2022 , 16:55
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Джерело:

Polsat News

Анджей Дуда заявив, що болючі для Росії рішення союзників чітко показують, що вона не керує світом. У майбутньому країна-агресорка також ним не правитиме.

Про це президент Польщі розповів під час зустрічі з естонським колегою Аларом Карісом. Під час зустрічі глави держав обговорили агресію Росії проти України.

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Дуда наголосив, що як Польща, так і Естонія тепер мають зовсім інші можливості, аніж на початку Другої світової війни. Зараз країни можуть організувати допомогу, а також обговорити санкції з союзниками та колегами.

Ми можемо застосовувати різні болючі для Росії сучасні рішення, які чітко та ясно показують, що вона не править світом і не правитиме ним. Й особливо нашим світом, 
– зазначив Дуда.

Зверніть увагу! Президент Польщі Анджей Дуда впевнений у перемозі України у війні з Росією. За його словами, після того, як Москва зазнає поразки, їй доведеться виплачувати Україні контрибуцію.

Підтримка України з боку Польщі: інші новини 

  • Польща та Словаччина хочуть, аби Україна якомога швидше отримала статус кандидата у Європейський Союз. Тому держави працюватимуть над цим процесом.
  • Держлісгоспи Польщі вимагають від посольства Росії звільнити базу відпочинку у Скуб'янці на Зегжинському водосховищі.
  • Україна та Польща спростять процедури контролю за імпортом та експортом аграрної продукції. Польська сторона забезпечить роботу ветеринарних і санітарних служб у цілодобовому режимі. 
  • Польща може збільшити постачання пального в Україну до понад 200 тисяч тонн щомісячно.
  • Денис Шмигаль заявив, що Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність. Глава українського уряду разом з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у травні уклали відповідний меморандум.
  • Анджей Дуда 5 травня заявив, що у майбутньому кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а, можливо, й на століття. Це потрібно, аби "відбивати" будь-яку небезпеку чи можливу загрозу.
  • У Польщі наприкінці квітня заявили про готовність прийняти на лікування поранених та хворих людей з Маріуполя.

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Автор: Тетяна Кійовська