Болючі для Росії рішення союзників показують, що вона не править світом, – Дуда

Анджей Дуда заявив, що болючі для Росії рішення союзників чітко показують, що вона не керує світом. У майбутньому країна-агресорка також ним не правитиме.

Про це президент Польщі розповів під час зустрічі з естонським колегою Аларом Карісом. Під час зустрічі глави держав обговорили агресію Росії проти України.

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Дуда наголосив, що як Польща, так і Естонія тепер мають зовсім інші можливості, аніж на початку Другої світової війни. Зараз країни можуть організувати допомогу, а також обговорити санкції з союзниками та колегами.

Ми можемо застосовувати різні болючі для Росії сучасні рішення, які чітко та ясно показують, що вона не править світом і не правитиме ним. Й особливо нашим світом,

– зазначив Дуда.

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