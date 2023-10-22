Росія активізувала удари з повітря по Херсонщині: чому часто скидає авіабомби

Окупанти почали активніше використовувати керовані авіаційні бомби. Зокрема, на Херсонщині. Це може бути пов'язано з тим, що у загарбників починаються проблеми з артилерією.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, зауваживши, що росіяни застосовують, зокрема, ФАБ-500 та ФАБ-250.

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Деякі керовані авіабомби ворог може запускати з невеликої висоти – від 500 метрів до 5 кілометрів. Б'ють вони на 9 – 10 кілометрів.

"Коли вони це роблять, вони мають заходити в зону ураження нашої ППО", – сказав Гетьман.

Також є модифікації ФАБів, які долітають на відстань 70 – 80 кілометрів. Їх окупанти запускають з великої висоти. Чим вище літак та чим швидше він рухається – тим далі вони можуть долітати.

Чому пов'язано з бомбами – бомб запас ще невичерпаний, а з артилерією вже починаються проблеми,

– наголосив військовий аналітик.

Ту кількість артилерії, яку застосовують окупанти щоденно, не здатна виробляти російська промисловість. А ті запаси, які ворог мав до початку повномасштабної війни, потрохи вичерпуються.

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Ще не дефіцит

Як зазначив ветеран російсько-української війни, за різними оцінками, у росіян було від 15 до 20 мільйонів снарядів різних калібрів на початок повномасштабного вторгнення. Ймовірно, окупанти використали щонайменше 12 мільйонів з них.

"Відчувається, що в них починається снарядний голод. Дають ліміти. Якщо вистріляли ліміт – не стріляєш, поки не буде наступний", – додав Олексій Гетьман.

За його словами, у росіян поки що не дефіцит снарядів, але ознаки того, що вони закінчуються. А от з кількістю авіабомб у ворога більш – менш.

Окупанти часто скидають авіабомби по Херсонській області