Можуть розширити можливості Повітряних сил ЗСУ: які бомби отримає Україна

За даними Bloomberg, Україна отримає від США далекобійні бомби JDAM. Вони мають GPS-наведення та можуть бити на 72 кілометри.

Ці бомби можуть розширити можливості Повітряних сил України. Так у коментарі 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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За його словами, технологія цієї зброї може адаптуватися майже до всіх видів бомб. Вона складається із певного "навісу", який накладається на бомбу. Цей навіс має, безпосередньо, GPS-датчики, які за допомогою подальшого лазерного підсвічування цілі корегують політ. Також у цієї бомби є крила.

Які дійсно фактично перетворюють звичайну бомбу, некеровану, функція якої, коли вона скинута з літака, просто впасти на ту ціль, яка позначається там, де пролітає літак. Вона перетворюється в крилату керовану ракету, яка наводиться на ту ціль, яка потрібна,

– сказав він.

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Переваги JDAM

Особливість цієї бомби в тому, що вона може бити до 72 кілометрів і має значну кількість вибухівки.

"Яка різниця взагалі деяких бомб від ракет – більша кількість вибухівки, і, відповідно, більша сила та ефективність самого вибуху та руйнувань", – заявив він.

Олександр Мусієнко припустив, що, ймовірно, Україна отримає основні бомби із запасів США, які працюють з технологією JDAM.

"Ми отримуємо ще, скажімо так, посилення до тих засобів, які в нас є. Це HIMARS, ракета GMLRS до них, і, наприклад, снаряди Excalibur, які використовує артилерія наша ствольна. Це доволі таке хороше серйозне посилення", – сказав Мусієнко.

Керівник Центру військово-правових досліджень зауважив, що JDAM може адаптуватися до багатьох видів літаків, зокрема, радянських.

"Якби їх неможливо було адаптувати до нашої авіації, то вони б і не постачалися", – підсумував він.

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