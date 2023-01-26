Зеленського запитали, чи може Джонсон стати послом в Україні: що думає президент

Володимир Зеленський відповів на питання, чи може колишній прем'єр Великої Британії стати послом в Україні. На думку президента України, Борис Джонсон може бути не готовим до такої ролі.

Журналісти зазначають, що український лідер розсміявся у відповідь на це питання. Проте український лідер озвучив свою думку щодо друга України.

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Що сказав Зеленський про ймовірне призначення Джонсона

Він хороший хлопець. Хто знає? Із задоволенням, із задоволенням, правда,

– заявив Володимир Зеленський.

Також президент України відповів на питання, чи підтримає він ще одну заявку Бориса Джонсона на пост прем'єр-міністра Британії. На думку Зеленського, це буде неправильно.

"У нас добрі стосунки із Сунаком", – зазначив Володимир Зеленський.

Також він сказав, що у них з Борисом Джонсоном тривалі дружні стосунки.

Я бачив Джонсона у різних ситуаціях, я бачив його не на війні, а у повномасштабній війні, тому у нас особливі стосунки,

– пояснив український лідер.

Варто відзначити, що Борис Джонсон 22 січня вкотре відвідав Україну. Британський політик побував у Бучі й Бородянці та зустрівся зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Коротко про стосунки Джонсона з Україною