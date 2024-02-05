Це рішення вже готується, – Яковенко припустив план Кремля щодо Надєждіна

Кремль намагається не допустити до президентських "виборів" у Росії Бориса Надєждіна, який нібито "проти війни з Україною". Хоч спочатку російська влада погодила його кандидатуру.

Згодом у Кремлі побачили, що масштаб його підтримки вийшов за рамки, у яких Надєждін міг бути керованим. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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"Моральна підготовка росіян"

Ігор Яковенко зазначив, що спочатку кандидатура Надєждіна була узгоджена з Кремлем. "Опозиційний" кандидат співпрацював із заступником керівника адміністрації російського президента Сергєєм Кирієнком, вони дуже добре знайомі та дружать сім'ями.

Я думаю, що у якийсь момент у Кремлі побачили, що масштаб його підтримки вийшов за рамки, коли Надєждін був повністю керованим. Сьогодні рівень підтримки дозволяє йому трохи "відморозитись",

– сказав він.

В ефірах на російському телебаченні Надєждін неодноразово говорив, що "якщо хочете миру – потрібен інший президент". Таку риторику не дозволяє собі жоден кандидат. Тому у Кремлі вже шукають рішення, як не допустити його до "виборів".

"Думаю, що триває спроба прийняти рішення, знімати його із "виборів" чи ні. Вірогідність того, що він буде знятий з виборів, досить велика. Зараз це рішення вже готується. Принаймні триває моральна підготовка для населення, що Надєждін не повинен брати участі у "виборах", – підкреслив журналіст.

Зараз російське телебачення дуже вороже налаштоване до Надєждіна та готує привід, щоб зняти його з "виборів". Зокрема, кремлівський пропагандист Владімір Соловйов звинуватив Надєждіна у "державній зраді" та оголосив його нібито "проєктом української розвідки".

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