Це не тестові польоти, – експерт з авіації розповів, що відбувається в аеропорту "Бориспіль"

У вівторок, 19 грудня, відбувся технічний переліт цивільного літака Boeing 777-300 з аеропорту "Бориспіль". Евакуація борта – це складна операція.

Технічний переліт літака з аеропорту – це не тестові польоти. Це 24 Каналу пояснив експерт з авіації Богдан Долінце.

Читайте також Ми знаємо, що для цього потрібно, – Зеленський прокоментував відкриття аеропорту "Бориспіль"

"Насамперед говорити про якесь тестування, на жаль, не доводиться, тому що технічний переліт фактично є черговою евакуацією борта з "Борисполя". Таких вже було декілька раніше", – сказав він.

У чому складність евакуації літака

Богдан Долінце зазначив, що у 2022 році проводили евакуацію двох військово-транспортних літаків Туреччини з аеропорту "Бориспіль". Цього року за аналогічною процедурою літаки покидали й інші аеропорти.

Звісно, така евакуація борта – це складана технологічна операція. Найбільша небезпека саме під час такої евакуації не стільки російські ракети. Адже якщо ми говоримо про ракети, які завдають ударів по наземних цілях, то, як правило, вони не можуть знищити літак у повітрі,

– підкреслив він.

Засоби, які можуть знищувати літак у повітрі, у Росії є в обмеженій кількості. Це здебільшого ракети типу "повітря – повітря", які можна запускати з літака. З іншого боку, дальність таких ракет, як правило, складає 200 або трохи більше кілометрів.

"Тобто ми розуміємо, що у таких умовах найбільша складність під час евакуації борту, щоб не було наземної атаки. Адже це може спричинити складнощі роботи системи ППО, щоб вони не сплутали або не перенавелись з ворожої ракети на цивільний літак", – пояснив експерт з авіації.

З іншого боку, це говорить про те, що інфраструктура для виконання цивільних польотів в Україні тою чи іншою мірою є. Якщо летовища можуть відправляти борти, то вони здатні і приймати. Є відповідна інфраструктура, структурні підрозділи для супроводження бортів у повітряному просторі. Зокрема, "Украерорух".

Крім того, є пілоти, техніки, які можуть підготувати літак до вильоту, провести необхідні технічні регламентні роботи та забезпечити його безпечний виліт.

З "Борисполя" вилетів Boing 777-300