"Велика реставрація", Коломойський та канали Медведчука: екслюзивне інтерв'ю з Ткаченком

Для того, щоб посилити боротьбу з дезінформацією, необхідно залучати низку громадських організацій. Потрібно не воювати з фейками, а створювати позитивні асоціації про Україну.

В ексклюзивному інтерв'ю міністр культури України Олександр Ткаченко розповів про туристичну сферу, реставрацію пам'яток архітектури та боротьбу з дезінформацією.

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Про туристичну сферу

Можливо, вони (артисти – 24 канал) до нас так їдуть, бо ми розставили гарно туристичні магніти, про які розповідав президент. Розкажіть, як просувається справа у цьому напрямку?

Ми запустили у 2020 році програму "Мандруй Україною". Вона збіглась у часі з карантином, було зрозуміло, що люди мають змогу відкривати різні цікаві місця в Україні. Їх справді дуже багато.

Що таке програма "Мандруй Україною"? Цей проєкт – перша масштабна промокампанія, орієнтована на розвиток внутрішнього туризму в Україні. Він реалізується на волонтерських засадах за участі держави, місцевої влади, бізнесу й креативних індустрій.

Певними осередками таких туристичних маршрутів можуть стати магніти, тобто центри, де одночасно розвиватимуться не тільки історичні та культурні атракції, а й ціла інфраструктура.

Наприклад, "Асканія-Нова" – всі знають про біосферний заповідник. Однак, як туди доїхати – це вже питання.

Бажання у мене таке у 2020 році було, але я не ризикнула.

Спершу спробуйте поїхати, потім спробуйте відвідати (заповідник – 24 канал), щоб побачити тварин. Це біосферний, науковий заповідник, це зовсім інша історія, ніж національні парки у країнах, де можна подорожувати машиною та дивитися на тварин.

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Насправді об'єкт унікальний, а інфраструктури немає жодної. Я стояв у черзі за кавою 20 хвилин, адже в цьому містечку була лише одна кав'ярня. Переночувати теж неможливо. На цьому прикладі я розповідаю, що таке туристичний магніт – це створення можливості для інвесторів розвивати цей проєкт.

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Мовиться не тільки про державних інвесторів, але й приватних. Коли там будуть дороги, інфраструктура – туди приїдуть не тільки українські туристи, але й багато європейців. Такого унікального об'єкта у Європі більше немає.

Про Гостинний двір

Тепер про туристичну ганьбу. В центрі Києва є Гостинний двір – пам'ятка архітектури, яка вже багато років є пустою і розсипається. Ви нещодавно своїм звернення до прем'єр-міністра заблокували передачу його Київській громаді. Це пришвидшило б його відновлення. Навіщо ви так зробили?

Не зовсім так, це ваше трактування подій. Я звернувся до прем'єр-міністра з прохання підписати меморандум з київським очільником для того, аби гарантувати, що в цьому місці буде культурний і мистецький кластер.

Київ судитиметься з Фондом держмайна . У міській раді вважають, що там не зацікавлені у реставрації Гостинного двору.

Це місце – унікальне, це перлина та надбання всієї України. Однак ніхто не зголосився підтвердити, що такий мистецько-культурний кластер буде.

Я звернувся знову до Кабміну та Фонду держмайна, щоб передати цей Гостинний двір в управління Мінкульту. Це державний об'єкт попри те, на чиєму балансі перебуває.



Інтерв'ю з Олександром Ткаченком / Фото 24 каналу

Ми надіємось, що завдяки обговоренню концепції з фахівцями та кураторами, ми знайдемо правильний підхід і незабаром Фонд держмайна передасть нам цей об'єкт.

Він має всі шанси розпочати нове життя, зокрема завдяки програмі "Велика реставрація". Він буде справді перлиною та окрасою і для киян, і для гостей столиці. Однак і відповідатиме на запити киян.

Про реставрацію

Я так розумію, що закінчився термін подачі заявок на "Велику реставрацію"?

Він розпочався, вже подали чимало заявок з усієї України. Такий план був, щоб реставрацію розпочали по всій Україні, а не тільки у Києві, Львові чи Одесі.

Експертна рада опрацьовуватиме ці заявки і поступово долучатиме певні об'єкти до плану реставрації. Це важливо, адже 80% об'єктів культурної спадщини потребують реставрації або ремонту. Це лише початок роботи. У східноєвропейських країнах з таким досвідом робота триває вже роками.

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Головна мета – не тільки зберегти спадщину, адже це наше минуле, але й надати цим об'єктам нових сенсів, експозицій та нового життя.

Треба, щоб їх більше відвідували, навколо них були готелі, ресторани, щоб вони дійсно вписувалися в туристичні маршрути. Ми дивимося на цю реставрацію як на комплексну проблему.

Ми співпрацюємо з Міністерством інфраструктури. Вписуємо туристичні маршрути в ремонти доріг, створення інфраструктурних об'єктів. Так, щоб одразу можна було через 1 – 3 роки наочно побачити, що об'єкт відреставрований.

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Вони приємні не тільки на перший погляд, але і всередині. Їх відвідуватимуть вже вакциновані туристи.

Питання у тому, чи є така кількість фахівців, які можуть це реставрувати? Часто кажуть, що простіше побудувати нове, ніж реставрувати старе. Як ми обиратимемо об'єкти для реставрації?

Фахівці є. На жаль, традиція певною мірою перервана, адже не було потреби в фахівцях. Ми провели перемовини щодо відновлення кафедр реставрації в архітектурних вишах.

Ми розмовляли з нашими італійськими, французькими колегами щодо запрошення фахівців, які могли б допомагати нам у певних видах реставрації. Вони, безперечно, мають гарний досвід.

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Щодо алгоритму – є така бюрократична процедура. Якщо існує проєктно-кошторисна документація, вона міститиме ті об'єкти, які підпадають під критерії значущості, подальшої спроможності мати більше відвідувачів та можуть входити в об'єкти ЮНЕСКО.

Інші об'єкти зараз замовляють ПКД, щоб їх долучили до другої черги. Також є програма спільного фінансування тих об'єктів, які не перебувають на балансі Мінкульту.



Ткаченко розповів про реставрацію / Фото "Телекритика"

З областями, регіонами та іншими громадами через субвенції мають ухвалити зміни до закону, щоб спільними зусиллями відроджувати історичні та архітектурні пам'ятки по усій країні. Я поїздив Україною, повірте, у нас є надзвичайно цікаві та потужні перлини, про які ми не знаємо.