"Бояться бути русофобами": українські питання не потрапили до порядку денного ПАРЄ

У Страсбурзі стартувала осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Втім, українські питання не потрапили до її порядку денного.

Про це розповіла Леся Василенко, народна обраниця із фракції "Голос". Вона є членкинею постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ.

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Як підкреслила Василенко, у Парламентській асамблеї бояться, що російська делегація на чолі з Петром Толстим вважатиме їх "забрендованими русофобами". Мовляв, цей страх домінує над обов'язком захищати принципи міжнародного права та права людини.

Українська делегація, наприклад, пропонувала обговорити на дебатах політичні переслідування корінних народів у Криму з боку Росії. Втім, цю тему не погодили. Аргументували своє рішення у ПАРЄ тим, що лише у червні була ухвалена резолюція про права кримськотатарського народу.

Про суддю від України в ЄСПЛ

Крім цього, політикиня повідомила, що "є нюанс і з вибором судді від України в ЄСПЛ". Адже делегати погоджуються з тим, що чинного представника потрібно поміняти. Втім, до обговорення ситуації у політичних групах так і не доходиться.

Зазначимо, що ще з 15 червня 2010 року суддею ЄСПЛ від України є Ганна Юдківська. Термін її повноважень закінчився ще у 2019. Проте нового суддю від України досі не обрали, тож вона продовжує виконувати свої обов'язки.

Що обговорюватимуть у ПАРЄ:

ситуацію в Афганістані;

міграційну кризу в Латвії, Литві та Польщі через посилення контролю у Білорусі;

кризу на Західних Балканах;

екологічні права людини та клімат.

"Все важливе, але затримання і тортури в Криму, так само як і порушення під час виборів у Росії, точно мали б доповнити ці теми", – підсумувала Василенко.

Напередодні делегація спостерігачів ПАРЄ опублікувала заяву про перебіг виборів у Держдуму. У ній немає згадки про незаконне голосування на окупованих територіях.

Повний текст допису Лесі Василенко у фейсбуці:

"Цього тижня працюю у складі української делегації в ПАРЄ. Страсбург вітає сонячно, а от настрої цієї сесії не дуже. На жаль, в Асамблеї страх бути забрендованими "русофобами" паном Толстим превалює над обов'язком захищати принципи міжнародного права і права людини, записані в Конвенції. Проявляється це в тому, що українські питання не потрапляють в порядок денний. Наприклад, тема дебатів "Політичні переслідування корінних народів в Криму Російською Федерацією", запропонована нашою делегацією, не отримала підтримки на бюро, де власне ці теми затверджуються. Пояснюють тим, що в червні буквально була ухвалена резолюція про права кримськотатарського народу.

Є нюанс і з вибором судді від України в ЄСПЛ. Хоча в делегатів є розуміння, що суддю від України вже давно треба змінити (років зо 2 як), проте йти в обговорення ситуації на політ групах не сильно хочуть. З цікавого на цій сесії: Еко Середа – цілий день присвячений доповідям і резолюціям по екологічним правам людини і клімату. Буду писати більше в себе на сторінці безпосередньо в середу. Теми дебатів з актуальностей сьогодення: cитуація в Афганістані, міграційна криза в Латвії, Литві і Польщі через посилення контролю в сусідній Білорусі, криза на Західних Балканах. Все важливе, але затримання і тортури в Криму, так само як і порушення під час виборів в РФ, точно мали б доповнити ці теми."