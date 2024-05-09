Я пишаюсь ними, – пані посол ЄС про ініціативу словаків донатити на боєприпаси для України

Пані посол ЄС Катаріна Матернова заявила, що підтримує ініціативу громадян Словаччини щодо самостійного збору коштів на боєприпаси для України.

Уряд Словаччини відмовився підтримати ініціативу Чехії із закупівлі боєприпасів для України. Після цього словаки вирішили самотужки долучитися до допомоги. Ініціативу громадян пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова прокоментувала в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Читайте також В Європі закривають очі: що призупиняє крах путінського режиму

Ініціатива словаків

Наразі громадяни Словаччини надонатили понад 4 мільйони євро, що є надзвичайним результатом. Ці кошти планують спрямувати на закупівлю 2692 артилерійських снарядів у чеської компанії STV Group.

Я дуже пишаюся моїми співгромадянами, я також особисто долучилася до цієї ініціативи, вважаю, що це прояв солідарності зі своїми сусідами,

– сказала Катаріна Матернова.

Пані посол додала, що хотіла, щоб така самоорганізація нації стала добрим прикладом для людей в інших країнах.

Раніше громадяни Словаччини опублікували заяву із закликом донатити Україні.

Ми відмовляємося миритися з відмовою у допомозі постраждалому від війни сусіду. Покажемо, що це вирішують не тільки вони. Ми переконані, що позиція влади не відповідає більшості громадян. Ми впевнені, що ми, жителі Словаччини, хочемо допомогти й можемо допомогти. Покажімо, що ми дійсно розуміємо, що Україна теж воює за нас і має право захищатися. Будьмо сміливими разом і допоможемо їй тим, що їй найбільше потрібно, а це амуніцією. Долучаймося до глобальної ініціативи чеського уряду. Пожертвуйте зараз!

– йшлось в тексті звернення.

Інші заяви Матернової