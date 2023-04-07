Вирвалися з оточеної будівлі у Бахмуті: українські захисники опублікували вражаюче відео

Українські прикордонники у ніч проти 1 квітня потрапили в оточення окупантів у Бахмуті. Захисникам довелося виходити з будівлі через дах.

Прикордонник з позивним "Архітектор" розповів, як його команда потрапила в оточення вночі. На щастя, захисники змогли дати відсіч ворогу й покинути будівлю.

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День проходив як завжди

Українські захисники заступили на позицію 1 квітня учотирьох. За словами прикордонника "Архітектора", день проходив як завжди – мінометні обстріли не вщухали. Проте вночі ворог оточив будівлю, яку зайняли українські військовослужбовці.

У Бахмуті дуже щільна забудова – між будинками мала відстань. Ворог уночі зміг зайти у сусідні будинки, й, по суті, оточив нас,

– розповів прикордонник.

Зранку розпочався важкий бій з окупантами. "Архітектор" прийняв рішення вилізти на дах будинку, щоб кинути декілька гранат у бік ворога. Це рішення він назвав "імпульсивним".

У цей час один з ворогів зміг підібратися до будинку ще ближче й залізти до нього знизу. На першому поверсі військовослужбовці ліквідували окупанта, але той встиг кинути декілька гранат. Від цього у будинку спалахнула пожежа.

Аби врятуватися з оточеної будівлі, українським захисникам довелося вилазити через дах.

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