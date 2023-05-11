Вагнерівці готові йти на смерть: що відбувається під Бахмутом після втечі 72 бригади Росії

Кілька днів поспіль очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин погрожує виходом з Бахмута, нібито через брак боєприпасів. На це відреагував глава російського тікток-війська Рамзан Кадиров і заявив, що його бійці зможуть замінити вагнерівців, якщо ті втечуть з Бахмута.

Потрібно бути уважними до всього, що відбувається в Росії, але тактичного значення на фронті подібні публічні перепалки не мають. Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.

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Кудряшов назвав ці баталії між Пригожиним і Кадировим звичайною політичною грою спрямованою на тих, хто перебуває в Росії.

Це політична боротьба самопроголошених лідерів, які з допомогою свого приватного війська хочуть додати собі політичних балів,

– додав мовець.

Мотивація вагнерівців

Стало відомо, що під натиском українського війська на Бахмутському напрямку відступила 72 російська мотострілецька бригада.

Кудряшов розповів, що вагнерівці зараз часто виручають російські підрозділи на Бахмутському напрямку. І порівняно з іншими, ПВК є сильнішим підрозділом, зауважив боєць.

Вони мають зеків, що мають мотивацію, аля "мене в тюрмі ґвалтували, тут не будуть хоча б ґвалтувати". І ця ідея їх рухає, змушує іти до кінця,

– розповів майор.

Натомість російські військові можуть втекти з фронту, здатися в полон. Про вагнерівців такого сказати не можна, "це сміття, що налаштоване йти до кінця", резюмував Кудряшов.

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