"Це була б мегапоразка": Череватий пояснив, навіщо Росія перекидає війська до Бахмута

Окупанти дуже бояться після більше, ніж року постійних боїв втратити Бахмут. Через це Кремль віддав наказ перекидати підрозділи на Схід України.

Втрата Бахмута для окупантів стала би жахливою поразкою, і через це Росія стягує туди усі можливі ресурси. Про це у прямому ефірі телемарафону розповів заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий, передає 24 Канал.

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Росіяни бояться втратити Бахмут

У розвідці Великої Британії повідомили, що Росія протягом останніх десяти днів проводить передислокацію своїх підрозділів Дніпровського угруповання військ. Так окупанти намагаються посилити свої позиції на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Частково так (кількість російських військ на Сході України збільшилася – 24 Канал), частково він ротує ці підрозділи, саме на Бахмутський напрямок. Зокрема десантні підрозділи. Цим показує, що для них надзвичайно важливо утримати Бахмут, адже це була б мегапоразка, епікфейл,

– розповів Череватий.

Він переконаний, що те, як окупанти намагалися взяти місто, яке навіть не є обласним центром, протягом десяти місяців та зазнали величезних втрат сильно вдарить по іміджу Росії. Нагадав він і про те, що у Бахмуті полягли десятки тисяч російських солдатів, а сотні тисяч – отримали поранення.

Також заступник командувача повідомив, що інтенсивність атак росіян на Бахмутському напрямку суттєво знизилася. Наразі окупанти проводять ротаційні заходи.

Натомість важкі бої тривають на Лимансько-Куп'янському напрямку – там за останню добу відбулося два зіткнення, ворог продовжував вести потужні артилерійські обстріли.

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