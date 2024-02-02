Ситуація відрізняється: військовослужбовець порівняв бої за Авдіївку та Бахмут

Багато експертів порівнюють ситуацію в Авдіївці з тим, що раніше було в Бахмуті. Але наразі це не надто коректно зрівнювати.

Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 47 ОМБр Дмитро Лазуткін, зауваживши, що ситуація в Авдіївці все-таки відрізняється від того, що було в Бахмуті. Є дві головні відмінності.

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В чому різниця

Як наголосив Лазуткін, оборону Авдіївки готували дійсно тривалий час. Там були зроблені укріплення та оборонні рубежі ще за часів АТО. В Бахмуті такого не було.

Звісно, якщо, не дай Боже, все дійде до вуличних боїв в місті, то ситуація буде схожа із Бахмутом. Але, на щастя, наразі такого немає. Сили оборони стримують ворога.

Якби ситуація дійшла до того, що почнуться вуличні бої між багатоповерхівками, тоді так. Оці паралелі були б більш очевидними. Коли кожен будинок стає взводним опорним пунктом, і бої точаться безпосередньо на вулицях. А так ситуація відрізняється,

– розповів військовий.

Окупанти не зайшли в Авдіївку. Зараз вони пробують просунутися на околицях, але переважно не мають успіхів. Росіяни не оточили коксохімічний завод, не захопили Степове, Бердичі. Звісно, вони подекуди переходили залізницю. Але це максимальне їхнє досягнення на цей момент. Ситуація залишається контрольованою.

Ситуація в Авдіївці: коротко