Намагаються розчистити територію, – боєць ЗСУ про танкові наступи росіян біля Лиману

На Донецькому напрямку тривають важкі бої. Ворог тисне на українські позиції, застосовуючи фактично всю наявну зброю та техніку.

Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ, військовий інструктор Віталій Біляк. Він повідомив, що українські бійці мужньо тримаються на позиціях і дають відсіч окупантам.

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Військовий повідомив, що днями українські сили оборони знищили два ворожих танки Т-90, одну БМП та велику кількість піхоти – близько 60 – 70 одиниць особового складу. За словами бійця, таких втрат українська армія завдає ворогові постійно.

Вони виїхали великою кількістю техніки на нашу позицію, де стоїть невелика кількість людей, і вони зазнали фіаско,

– додав Біляк.

Тактика росіян

Військовий повідомив, що на Лиманському напрямку кожного дня тривають масштабні атаки ворога на українській позиції. Однак величезна кількість російської піхоти просто загинула в тамтешніх лісах.

Росіяни обрали тактику, коли їде перший танк Т-90М для того, щоб пробити дорогу іншим танкам, а ним на відстані 5 – 10 метрів в підтримку йде другий, зауважив військовий.

Так вони прочищають дорогу і вираховують слабкі місця, де можна проїхати. Вони спробували проїхати одинадцятьма танками, однак в них нічого не вийшло,

– додав боєць.

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