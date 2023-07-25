Закріпитися практично неможливо, – Хлань розповів, що відбувається на Кінбурнській косі

Росіяни облишили свої надії обладнати постійні позиції на Кінбурнській косі. Після довгих місяців артилерійських дуелей вони змінили свою тактику, почавши використовувати на цьому відтинку нову зброю.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, росіяни навіть не намагаються закріпитися на Кінбурнській косі.

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Ситуація на Кінбурнській косі

Кінбурнська коса залишається в сірій зоні, яку здебільшого контролюють окупанти.

"Їхня лінія оборони знаходиться біля Геройського, а на самій косі закріпитися фактично неможливо через те, що вона вкрита пісками", – пояснює Хлань.

Через те на цьому напрямку Росія почала активно застосовувати безпілотники. Саме з окупованого лівобережжя Херсонщини окупанти запускають "Шахеди", які потім цілять по Херсонській та Миколаївській області.

Що відомо про бої на Кінбурнські косі Кінбурнська коса є останньою адміністративною територією Миколаївщини, яку Збройні Сили поки що не деокупували. Росія використовує її для здійснення артилерійських обстрілів територій в районі Очакова. За словами Ганни Маляр, протягом кількох місяців артилерійських дуелей вихід на Кінбурнську косу став вважатися у окупантів "квитком в один кінець".

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