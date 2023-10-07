Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, для того, щоб завдати якнайбільших уражень противнику, Сили оборони використовують спеціальну тактику.

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Бої поблизу залізниці тривають

Бої на південному фланзі Бахмута не зупиняються ні на секунду. Сили оборони намагаються закріпитися на досягнутих рубежах в районі залізниці Бахмут – Горлівка.

"Зрозуміло, що ця залізниця вже не підлягає експлуатації. Вона понівечена інтенсивними боями та артилерійськими снарядами. Противник намагається вчепитися за неї, адже йому зручно обороняти цей рукотворний рубіж", – пояснив Євлаш.

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Однак Сили оборони працюють над тим, щоб виявляти ворожі пункти спостереження та управління неподалік і завдавати прицільних уражень. Цікаво, що на Бахмутському напрямку Росія задіює як десантників, так і загальновійськові частини.

"Загарбники кидають у бій свої резерви, але ті зазнають суттєвих втрат. Через це в рядах окупантів низький морально-психологічний стан і навіть трапляються бунти", – зазначив пресофіцер.

Ілля Євлаш про бої на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Що відбувається поблизу Бахмута