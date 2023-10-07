Об этом 24 Каналу рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. По его словам, для того, чтобы нанести наибольшие поражения противнику, Силы обороны используют специальную тактику.

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Бои у железной дороги продолжаются

Бои на южном фланге Бахмута не останавливаются ни на секунду. Силы обороны пытаются закрепиться на достигнутых рубежах в районе железной дороги Бахмут – Горловка.

"Понятно, что эта железная дорога уже не подлежит эксплуатации. Она разрушена интенсивными боями и артиллерийскими снарядами. Противник пытается уцепиться за нее, ведь ему удобно защищать этот рукотворный рубеж", – объяснил Евлаш.

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Однако Силы обороны работают над тем, чтобы обнаруживать враждебные пункты наблюдения и управления неподалеку и наносить прицельные поражения. Интересно, что на Бахмутском направлении Россия задействует как десантников, так и общевойсковые части.

"Захватчики бросают в бой свои резервы, но те терпят существенные потери. Из-за этого в рядах оккупантов низкое морально-психологическое состояние и даже случаются бунты", – отметил пресс-офицер.

Илья Евлаш о боях на Бахмутском направлении: смотрите видео

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