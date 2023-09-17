Яку оборону використовують росіяни на фронті: Євлаш перерахував усі небезпечні лінії

На деяких східних напрямках лінії оборони росіян є слабшими через банальний брак часу на укріплення. Однак на інших – оборона росіян є дуже добре обладнаною.

Попри потужні укріплення, оборону ворога таки можна пройти. Детальніше про те, як росіяни укріпились на східних напрямках 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш.

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Як вибудовуються лінії оборони ворога

На Сході України російські окупанти використовують глибоко ешелоновану оборону. Наприклад, на Бахмутському напрямку лінії оборони росіян є менш обладнаними, адже бої тривають ще з зими, тож часу на такі спорудження не було. На інших напрямках, зокрема Лимано-Куп'янському, оборона є доволі потужною.

За метрів 20 від окопу на першій лінії стоять інженерні загородження та колючий дріт. Перед нею за півтора кілометра є мінно-вибухові загородження, зокрема протитанкові та протипіхотні міни. Після нього є протитанковий рів, глибиною до 2,5 – шириною – до 3-х метрів,

– пояснив Ілля Євлаш.

За танковим ровом встановлюють ще одну мінно-вибухову смугу. Перша лінія, яка зустрічає наших оборонців – це інженерні загородження різного типу. Мовиться і про протитанкові їжаки, і так звані "зуби дракона".

"Вони є досить ешелонованими, але не є нездоланними. При правильному застосуванні різних машин розгородження, ми можемо робити проходи і долати ці загородження. Головне – правильна тактика і планування", – зауважив Євлаш.

Не варто недооцінювати й розвідку. Адже якщо у ворога є хоча б одне слабке місце, можна зробити діру у їхньому фронті.

Ілля Євлаш про лінії оборони росіян: дивитись відео

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