Росіяни можуть розширити наступ і піти в напрямку Куп'янська, – Жданов

На сході тривають важкі бої. Уже повідомляється про посилення російського наступу, але на цьому ворог може не зупинитись.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що українська армія готувалась до подібних наступальних дій ворога.

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Американський Інститут вивчення війни повідомив про те, що російський наступ на сході ще тільки набирає темпу. Повідомляється, що росіяни досі не ввели в дію 2-гу мотострілецьку дивізію 1-ї танкової армії.

Росіяни можуть розширити фронт

Жданов припустив, що, імовірно, росіяни можуть спробувати піти у наступ від Сватового в напрямку Куп'янська.

Це може розширити масштаби наступальної операції, про яку ми говоримо вже не перший місяць і очікуємо початок наступальних дій з боку Росії,

– повідомив експерт.

Успішність цієї російської операції викликає у Жданова сумніви. Адже українська армія весь цей час активно готувалася до відсічі, зокрема і 2-ї мотострілецької дивізії.

Українська розвідка знає де вона перебуває і має інформацію про можливості цієї дивізії. Розвідка знає ймовірний напрямок наступу, резюмував військовий експерт.

Жданов про наступ росіян на сході: дивитись відео

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