Після боїв в Авдіївці: бійці 3-ї штурмової показали болючі кадри зі стабілізаційного пункту
За наказом Головнокомандувача ЗСУ, українські бійці відійшли від Авдіївки, аби зберегти життя особового складу. Наразі воїни вже зайняли оборону на визначених рубежах.
Запеклі бої в Авдіївці не припиняються ні на мить. Так само і не припиняють медики виборювати життя наших бійців з лап смерті.
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Бійці оприлюднили стабілізаційний пункт
У зв'язку з терміновою передислокацією, яку було здійснено раніше задля посилення українських військ в районі Авдіївки, стабілізаційний пункт також відновив свою роботу.
Медична служба Третьої штурмової бригади безперебійно працює над порятунком наших воїнів. Пораненим бійцям оперативно надається уся необхідна медична допомога. При цьому одяг з пораненого зрізають і за потреби замінюють на чистий та сухий.
Відео, яке передає всю інтенсивність боїв, які вели бійці бригади в Авдіївці,
– мовиться у повідомленні Третьої штурмової бригади.
Бійці оприлюднили кадри зі стабілізаційного пункту: дивіться відео (Обережно, чутливий контент! 18+)
Останні новини щодо ситуації в Авдіївці: головне
- У ніч проти 17 лютого Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших військових з Авдіївки й переходу до оборони на більш вигідній території. За його словами, це було здійснено з метою уникнення оточення та збереження життя та здоров'я бійців. Головнокомандувач додав, що наші захисники гідно виконали свій військовий обов'язок.
- Водночас командувач ОСУВ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він додав, що не допустили оточення, вивели особовий склад, а наші військові зайняли оборону на визначених рубежах.
- За словами командира 3 ОШБр Андрія Білецького, воїни зробили все, що могли, і навіть перевершили очікування. При цьому воїни 3 ОШБр боролись в умовах тотальної кількісної переваги ворога у живій силі, в техніці, у снарядах.
- Зеленський відзначив, що рішення відійти від Авдіївки максимально логічне та правильне, адже передбачає збереження українців, а саме це і є головним нашим завданням. За його словами, саме це й передбачає захист нашого населення.
- Пізніше голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг наголосив, що з наближенням президентських виборів Москва збільшуватиме тиск на російські збройні сили для досягнення якоїсь "помітної тактичної перемоги". Саме ця "перемога" може бути перебільшена пропагандистськими ЗМІ та показана як "загальна перемога у війні проти України".