"Перемог" немає майже рік: для чого росіяни наступають на Авдіївку

Окупанти намагаються оточити Авдіївку. Та навіть, якби ворог захопив би цей населений пункт, то він би не отримав жодної стратегічної переваги.

Про це 24 Каналу заявив народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, зауваживши, що з військового боку росіяни хочуть відтягнути українські війська.

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"Авдіївка і так у напівоточенні. Навіть, якщо противник її "закриє", якщо ми виведемо свої війська, то там стратегічного нічого противник не отримає", – сказав Костенко.

Загарбники шукали на лінії фронту загрозливі напрямки, де б вони зосередили свої війська. І тоді, мовляв, українській армії потрібно було б маневрувати силами та засобами.

Окупанти почали штурми на Куп'янському напрямку, але зрозуміли, що там ЗСУ мають хороші позиції, тримають оборону і не роблять маневрів. Так росіяни обрали Авдіївку, аби туди зманеврувала українська армія.

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Як наголосив секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, за останній рік російська армія не здобула жодної "перемоги". Тому, мовляв, з політичного боку окупанти хочуть "взяти" якийсь населений пункт.

Політично хотіли б звичайно її оточити, "забрати", окупувати й так дати ще одну "перемогу" російській армії, щоби було про що говорити за це час війни. Тому і політичні, і військові (цілі – 24 Канал) об'єднали. І для них ця "перемога" була б дуже важливою,

– сказав Роман Костенко.

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