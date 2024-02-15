Пишемо історію своєю і ворожою кров'ю: в РДК емоційно висловилися про бої в Авдіївці
Джерело:Російський добровольчий корпус
До Авдіївки прикута увага всього світу. Це не перебільшення, адже місто стікає кров'ю, його захисники героїчно тримають оборону, а росіяни зазнають величезних втрат.
Секретар РНБО висловився про ситуацію в місті. За його словами, говорити про можливий відступ з Авдіївки некоректно. "За потреби військові мають здійснювати ті чи інші маневри для досягнення успіху", – сказав він в ефірі 24 Каналу.
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Російський добровольчий корпус розповів про бої в Авдіївці
Бійці РДК ведуть тяжкі бої у районі Авдіївки з самого ранку. Прямо зараз прицільно працюють наші міномети, важкі кулемети косять тисячі путінських окупантів, а на дистанції кидка гранати штурмовики РДК протистоять елітним підрозділам ворога. Є поранені, але стійкість наших героїв є неймовірною!
– зазначили бійці.
У своєму дописі вони зосередилися на тому, що бої дуже, дуже важкі, але таким чином пишеться історія. На жаль, є втрати, але значно більших, просто-таки неспівмірних втрат зазнає ворог.
"Російський добровольчий корпус знову б'ється на найважчих напрямах цієї війни і робить це з неповторним героїзмом та відвагою. Ми вже назавжди вписали свої імена в історію, але по суті воїни РДК прямо зараз кров'ю ворогів і своєю власною пишуть історію самі!" – написали в корпусі.
Що відбувається в Авдіївці
- Туди перекинули Третю штурмову. Її бійці говорять, що в Авдіївці важче, ніж у Бахмуті, там тривають пекельні бої.
- У 3 ОМБр заявили, що двом бригадам Росії завдали критичного ураження. І це при тому, що наші воїни змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які без упину заводить ворог.
- За словами речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, втрати в Авдіївці – 20 до 1. Це просто неймовірна цифра, яку годі осягнути.