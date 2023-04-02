Окупанти проводять майже всі атаки під Авдіївкою без підтримки техніки
Російські окупаційні війська ведуть наступальні дії біля Авдіївки. Російські військові наступають без підтримки техніки.
Про це в ефірі телемарафону розповів Олексій Дмитрашківський, речник Сил оборони Таврійського напрямку, пише 24 Канал. Він повідомив, що росіяни здійснюють наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки та Карлівки.
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Лише в одному випадку ворог застосував 2 танки
Тільки за минулу добу ворог здійснив 30 штурмових дій. Також, як каже Олексій Дмитрашківський, 10 штурмових дій з боку ворога відбулося цієї ночі.
Всі наступальні дії ворога відбувалися без підтримки техніки. Лише в одному випадку ворог застосував 2 танки,
– сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку.
Карта бойових дій довкола Авдіївки
Крім того, Дмитрашківський прокоментував інформацію, що окупанти посилюють виснажені загони своєї армії підрозділами ПВК "Вагнера" для наступу на Авдіївку.
За його словами, інформація про появу вагнерівців на Авдіївському напрямку дійсно є. Однак він наголосив, що достовірної інформації наразі немає.
Також речник Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що на Донецькому напрямку завдяки злагодженим діям Сил оборони України ворог відступив з деяких позицій. Речник зазначив, що українські війська облаштовують ці позиції для ведення оборонних дій.
10-й танковий полк зазнав потужних втрат під Авдіївкою
- Нещодавно у розвідці Міноборони Британії повідомили, що 10-й танковий полк Росії, ймовірно, втратив значну частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня.
- Цей полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія створила для підтримки вторгнення в Україну з серпня 2022 року.
- Також у розвідці наголосили на проблемах з дисципліною та моральним духом, які є в 3-у армійському корпусі. За даними розвідки, формування демонструє обмежену боєздатність.
- У Британії зазначили, що втрати 10-го танкового полку, очевидно, здебільшого спричинені тактично помилковими фронтальними атаками.
- Олексій Дмитрашківський теж нещодавно розповів про втрати окупантів в районах Авдіївки та Мар'їнки. За його словами, там серйозних втрат зазнали бригади з Оренбурга.