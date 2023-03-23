Радіти ще зарано, – Жорін сказав, яка насправді інтенсивність дій росіян у Бахмуті

Упродовж останніх днів інтенсивність наступу російських окупантів під Бахмутом зменшилася. Однак радіти цьому ще зарано.

Річ у тім, що таке зменшення інтенсивності наступальних дій ворога відбулося насамперед через величезні втрати окупантів. Про це 24 Каналу розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін.

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Яка реальна інтенсивність боїв під Бахмутом

Так, під час штурмів у районі Бахмута ворог зазнає шалених втрат. Відтак, наступальний потенціал російських загарбників поступово закінчується.

Крім того, на зменшення інтенсивності штурмів вплинули погодні умови, оскільки певний час по місцевому ґрунті було просто неможливо проїхати ані танком, ані БМП.

Однак це стосується як військової техніки окупантів, так і українських захисників. Наразі зі зміною погодних умов можливість використовувати техніку з'являється в обох сторін.

У ворога відчувається зменшення наступального потенціалу. Динаміка дійсно потроху зменшується, але радіти ще точно зарано,

– підкреслив екскомандир полку "Азов".

За його словами, наразі ситуація на полі бою свідчить про те, що окупанти не збираються зупинятися. Окупаційне військо буде підсилюватися та намагатися просуватися вперед.

Яка ситуація на інших напрямках