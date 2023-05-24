ЗСУ просуваються у Бахмуті, – Маляр назвала причину зменшення ворожих штурмів міста
Джерело:Ганна Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр висловилася щодо зменшення кількості атак українського Бахмута. За її словами, росіяни замінюють свої підрозділи після того, як їх виснажили ЗСУ.
Крім цього, Маляр наголосила, що українській армії вдається потроху просуватися на Бахмутському напрямку. Ба більше, вони навіть контролюють частину самого міста.
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Ворог припинив штурмувати Бахмут
Ганна Маляр зауважила, що протягом 24 травня окупанти знизили інтенсивність боїв у передмісті Бахмута. Попри це вона зазначила, що такі дії не означають ослаблення російської армії на цьому напрямку.
Ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли,
– підкреслила Маляр.
Разом з цим, заступниця розповіла, що українські солдати потроху здійснюють свої контрнаступальні дії та займають передові позиції у самому Бахмуті.
"Наші оборонці контролюють деяку частину району "Літак" у південно-західній частині міста", – запевнила вона.
Наостанок вона додала, що в самому місті-фортеці росіяни проводять ротацію своїх військ, тому кількість штурмів самого Бахмута теж зменшилася.
Яка ситуація у Бахмуті наразі
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 24 травня повідомив, що українські воїни продовжують брати в оточення російських окупантів на Бахмутському напрямку. За його словами, вони впевнено просуваються по флангах міста та беруть в полон вагнерівців.
- Також Сирський показав потужне відео з околиць Бахмута. На ньому наші бійці штурмують позиції окупантів впритул до їхніх бліндажів.
- Зрештою речник Східного угрупування Сергій Череватий зазначив, що Силам оборони вдасться взяти російських загарбників у тактичне оточення у Бахмуті, якщо вони й надалі просуватимуться по флангах міста. До того ж він наголосив, що ЗСУ досі контролюють частину самого міста.
- Череватий також зазначив, що Збройні Сили намагаються "знекровити" противника, максимально вибити його бойовий потенціал, знищити якомога більше особового складу та техніки.