Стане підґрунтям для нашого контрнаступу: чому важливо утримувати Бахмут

Навколо Бахмута йде багато розмов про доцільність його утримання. Однак найважливіше, що зараз він стоїть і в майбутньому може стати підґрунтям для контрнаступу ЗСУ.

У місті була проведена ротація, тобто ті війська, що перебували там давно, відвели на відновлення боєздатності, а на їхнє місце завели елітні свіжі війська, які готові боротися. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Нарожний розповів, чому Збройним силам України наразі важливо утримувати Бахмут Донецької області.

Місто є зручним для оборони

Українським захисникам вдалося відновити контроль над дорогою, якою ведеться постачання у цей район. Вона прострілюється, там є кілька точок де ворог стоїть на відстані 5 – 7 кілометрів і може діставати мінометами, але постачання триває.

Найголовніше, чому вся ця історія навколо Бахмута – він є дуже зручним з точки зору оборони,

– зауважив військовий експерт.

Він пояснив, що через тамтешню річку Бахмутка підірвані усі мости, навколо є пагорби, з яких зручно атакувати артилерією, а також міські забудови, за якими можна переховуватися та завдавати ударів по російських загарбниках.

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Бахмут стане підґрунтям для українського контрнаступу

Водночас якщо ЗСУ відійдуть від Бахмута, то ворог продовжить свій наступ і нам доведеться зупиняти його вже на підступах до Слов'янська та Краматорська. Ба більше, якщо росіянам вдасться вщент зруйнувати Бахмут, то ці міста може спіткати така ж доля. А ЗСУ доведеться утримувати лінію оборони в іншому місці.

Що важливо, наразі українські захисники перемелюють велику кількість окупантів в районі Бахмута. ЗСУ утримують тут велику кількість елітних військ Росії: найкращі підрозділи ПВК "Вагнера", морську піхоту, десантників тощо.

"Усі вони здійснюють спроби штурму Бахмута й не наступають на інших напрямках. У такий спосіб готується підґрунтя для українського контрнаступу. Всі чудово знають, де перебувають кращі російські війська й це означає, що на інших напрямках їх немає і там ми можемо контратакувати", – підкреслив військовий експерт.

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