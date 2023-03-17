Росіяни безперервно атакують Бахмут з трьох боків і хочуть перерізати логістику, – полковник ЗСУ
Ситуація в районі Бахмута Донецької області дуже напружена. Російські загарбники продовжують атакувати місто та намагаються зруйнувати логістику українських захисників.
Наразі окупанти володіють ініціативою на цій ділянці фронту. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов.
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Окупанти атакують Бахмут з трьох сторін
Так, росіяни безперервно з трьох боків атакують українських оборонців, які зосереджені в західних мікрорайонах міста-фортеці. Водночас майбутнє утримання Бахмута під контролем Сил оборони України напряму залежить від логістики, яка поєднує місто з великою землею.
Там ситуація складна. Росія, розуміючи цей факт, намагаються тиснути на українських оборонців, які тримають цю логістичну лінію і роблять усе можливе, щоб не лише тримати трасу під вогневим контролем, а й перерізати її,
– повідомив полковник ЗСУ.
За його словами, ситуація на цій ділянці фронту надзвичайно складна. Однак Генштаб спостерігає за ситуацією, щоб надалі ухвалювати ефективні рішення.
Селезньов розповів про актуальну інформацію в районі Бахмута: дивіться відео
Останні новини з Бахмута
- Сили Спеціальних Операцій разом з іншими військовими формуваннями продовжують оборону міста-фортеці Бахмут. Днями у боях їм вдалося ліквідувати щонайменше роту противника. Також воїни успішно знищили ворожий безпілотник "Орлан-10".
- За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Бахмутському напрямку ворог не полишав спроб штурмувати місто Бахмут. Сили оборони України відбили численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка.
- Британська розвідка повідомила, що зараз темп наступальних дій окупантів найнижчий від січня 2023 року. Це пов'язано з тим, що Росія перекидає усі сили до Бахмута та готується відновити наступ.
- Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що на інших напрямках ворог зменшив кількість атак, бо не має достатньо особового складу. Утім, на думку Жданова, найближчими днями буде відновлено наступальний натиск з боку Росії.
- Начальник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, коментуючи ситуацію під Бахмутом, сказав, що російські загарбники досягли тактичних успіхів великою ціною. Водночас він наголосив, що Україна має надійну оборону і скувала російські сили в Бахмуті.