Черговий "інформаційний фальстарт": росіяни знову брешуть про захоплення Бахмута

Попри дуже незначне просування окупантів у Бахмуті, де ЗСУ все ще ведуть з росіянами запеклі бої, пропагандисти вже кілька днів поширюють брехню про те, що місто вже захоплене. Південно-західну частину міста контролюють ЗСУ.

Бої за Бахмут та на цьому напрямку тривають, а окупани знову видають бажане за дійсне. Про це в прямому ефірі телемарафону розповіла Ганна Маляр, передає 24 Канал.

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Яка зараз ситуація у Бахмуті

Ситуація у Бахмуті залишається вкрай складною, та про захоплення міста російськими військами не мовиться. Заступниця міністра оборони розповіла, що це звична тактика росіян – заздалегідь оголошувати про успіхи в ще не виграних боях. Також Маляр зазначила, що нерідко трапляється так, що поставлених цілей окупантам так і не вдається достягти.

За рік у Бахмуті російські війська просунулися всього на кілометр чи два, і Ганна Маляр переконана, що у цій ситуації це можна вважати фактично "стоянням на місці". Також вона запевнила, що ЗСУ виконали усі поставлені перед ними задачі, зокрема знищили чимало особового складу ворога та зменшили його наступальний потенціал.

"Здається, що нібито немає новин, але ключова новина в тому, що далі вони не йдуть, тому що їм не дають Збройні Сили", – повідомила заступниця міністра оборони.

Також Ганна Маляр наголосила на тому, що хоч окупанти і зосереджують усі свої інформаційні зусилля на Бахмуті, важкою залишається також ситуація і в Мар'янці та Авдіївці. Російські війська мають завдання взяти ці два міста під контроль, та попри перевагу і в живій силі, і в техніці, окупантам це все ж не вдається.

Наші Збройні Сили дуже потужно їх (окупантів – 24 Канал) зупиняють, і вони просуватися не можуть. І якщо ми аналізуємо бої за Бахмут – це з минулого серпня триває, і вони не можуть просунутися,

– заявила Маляр.

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