"Треба втримати": Жданов спрогнозував долю Бахмута
Бої за Бахмут точаться протягом декількох місяців, проте ЗСУ героїчно відбивають атаки ворога. Останніми днями окупанти зосередили всі свої сили, щоб прорвати оборону українських військових.
ЗСУ має всі шанси утримати Бахмут. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що для України ця перемога важлива з політичної точки зору.
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На думку військового експерта, українським збройним силам треба втримати місто, добити фашистського російського гада і тим самим довести, що російська армія повністю втратила наступальний потенціал.
Жданов розповів про долю Бахмута: дивіться відео
Другого Маріуполя не буде
"Якщо ж ситуація буде складатися критично, не на нашу користь, то українське командування ймовірно віддасть наказ відвести війська. Другого Маріуполя не буде, цього не допустять", – наголосив він.
Жданов додав, що Маріуполь був окремим епізодом цієї війни.
Чому він відбувся, нам ще доведеться дізнатися після нашої перемоги,
– зазначив він.
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Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Ворог вже не перший місяць намагається штурмувати Бахмут, але все марно. Щодня на цьому напрямку окупанти втрачають від 50 – 70 людей до 120. Загалом ворог втратив біля Бахмута тисячі своїх солдатів.
- На Сході, а саме на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог змінив тактику. Замість класичних батальйонів створює штурмові загони, у складі яких діють невеликі групи по 10–15 людей. Вони намагаються проникнути до нашого переднього краю. У той час окупанти прикривають свої групи вогнем. Однак ЗСУ реагують на цю тактику, посилюючи спостереження.
- Тривають бої на околицях Бахмута та у прилеглих селищах. Окрім того, ворожі диверсійно-розвідувальні групи заходять безпосередньо в місто. В Бахмуті залишаються не тільки українські захисники, а навіть цивільні люди, які не захотіли виїжджати. За словами військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, в Бахмуті просто пекло – половина міста палає. Росіяни постійно обстрілюють населений пункт.