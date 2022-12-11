"Треба втримати": Жданов спрогнозував долю Бахмута

Бої за Бахмут точаться протягом декількох місяців, проте ЗСУ героїчно відбивають атаки ворога. Останніми днями окупанти зосередили всі свої сили, щоб прорвати оборону українських військових.

ЗСУ має всі шанси утримати Бахмут. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що для України ця перемога важлива з політичної точки зору.

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На думку військового експерта, українським збройним силам треба втримати місто, добити фашистського російського гада і тим самим довести, що російська армія повністю втратила наступальний потенціал.

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Другого Маріуполя не буде

"Якщо ж ситуація буде складатися критично, не на нашу користь, то українське командування ймовірно віддасть наказ відвести війська. Другого Маріуполя не буде, цього не допустять", – наголосив він.

Жданов додав, що Маріуполь був окремим епізодом цієї війни.

Чому він відбувся, нам ще доведеться дізнатися після нашої перемоги,

– зазначив він.

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