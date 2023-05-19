ЗСУ прагнуть зайняти тактичні висоти довкола Бахмута: військовий оглядач пояснив переваги

Українські військові прагнуть здобути тактичні висоти навколо Бахмута, щоб контролювати його вогнем. Це зведе нанівець можливе захоплення міста росіянами.

Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. За його словами, ЗСУ зможуть повністю накривати Бахмут вогнем.

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"Передусім здобуття тактичних висот довкола Бахмута дасть змогу контролювати місто вогнем. Він буде в нас як на долоні, ми зможемо повністю його накривати", – пояснив Попович.

Військовий оглядач наголосив, що тоді можливе захоплення Бахмута втратить будь-який сенс для окупантів.

Бахмут став пасткою для росіян

"Для росіян Бахмут став самоціллю. Усі їхні зусилля сконцентровані на місті, захоплення якого нічого їм не дасть", – зазначив Попович.

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Військовий оглядач додав, що мета українського командування полягала в тому, щоб знекровити росіян у Бахмуті та позбавити їх можливості наступати потім в іншому місці.

Попович нагадав заяву ГУР про незмогу росіян проводити великі наступальні операції – натепер вони здатні лише на оборону.

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