ЗСУ можуть оточити Бахмут у вигляді підкови, росіяни нікуди не втечуть: огляд фронту від Світана

Бахмут став таким собі полігоном для знищення російських окупантів. Тому ворожі війська не вийдуть із міста, ЗСУ будуть знищувати їх у режимі напівпідкови.

Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Бахмут уже не становить нашим військам ні стратегічної, ні оперативної проблеми.

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Росіянам ніде сховатися в Бахмуті

Світан зазначив, що Бахмут, наче амфітеатр, розташований в оточенні висоток. Наразі ЗСУ починають рух на оперативне оточення міста.

Сам Бахмут ділиться річкою Бахмутка так, що приблизно дві третини міста розташовані на захід від річки, а решта – на схід від неї, переважно там приватний сектор і промзона.

Ця річка "відрізає" висоти, якими місто оточене з півночі та півдня. І наші воїни зараз починають рухатися ними до річки Бахмутка. Коли вийдуть на неї по висотах – Бахмут опиниться у напівоточенні.

Буде така підкова навколо Бахмута. Він буде оточений нашими військами, які стоятимуть на висотах. А звідти, як у тирі, розстрілюватимемо російські частини,

– сказав Світан.

Оскільки Бахмут зруйнований, тому сховатися ворогам там немає куди. Тож окупанти не вийдуть із міста. У режимі напівпідкови наші війська будуть їх знищувати.

Військове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Бахмут – полігон для знищення росіян

Світан заявив, що з Бахмута зараз втікатимуть найманці Пригожина. Вони вже декілька днів малими групами виходити на Горлівку, де організували собі невеликий табір. І коли вагнерівців там стане більше, то, ймовірно, HIMARS вдарять по них.

Те, що зараз буде в Бахмуті, – це такий полігон для знищення росіян,

– пояснив полковник запасу.

Тож Бахмут уже не становить нашим військам ні стратегічної, ні оперативної проблеми. ЗСУ там покращують оборонну позицію, оскільки по Донбасу нам вигідно саме оборонятися.

Ситуація біля Бахмута / Скриншот Deep State

Яка зараз ситуація на фронті: головне

ЗСУ продовжують героїчно відбивати атаки ворога на декількох напрямках. Найзапекліші бої тривають на Сході нашої країни. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Українські воїни потужно працюють по росіянах в Мар'їнці, що на Донеччині. Вороги вже знищили місто вщент та пересуваються поміж руїнами. ЗСУ їх знаходять навіть там і відправляють "на концерт до Кобзона".

З 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні вже 203 880 солдатів. Лише за останню добу знищено 720 окупантів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, оскільки підрахувати загиблих росіян важко через інтенсивні бої.