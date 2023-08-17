Росія стягує туди сили з Півночі й Півдня України, – військовий про ситуацію під Бахмутом

Заступник командира 3 штурмової бригади Максим Жорін 17 серпня розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. За його словами, російське військове командування стягує туди нові підрозділи.

Жорін підкреслив, що це ті військові, які раніше воювали на Півночі та Півдні нашої держави. А на ті напрямки, звідки країна-агресорка зняла своїх солдатів, зайдуть новостворені підрозділи.

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Що змінилося на Бахмутському напрямку

Військовослужбовець зазначив, що наразі проти українських солдатів на Бахмутському напрямку здебільшого воюють десантники, підрозділ Рамзана Кадирова "Ахмат" і формування "Еспаньола", який є так званим "фанатським спецзагоном" російського футбольного клубу ЦСК.

Частина підрозділів, які сюди перекидаються – це регулярні частини, виведені ще раніше з інших напрямків, що були доукомплектовані, і які провели злагодження. Також зараз сюди вже стягують ті підрозділи, які безпосередньо зараз виконували задачі на Півночі, і на Півдні нашої країни,

– наголосив Жорін.

Він також наголосив, що російські військові не мають наразі проблем з поповненням підрозділів особовим складом. Адже ворог має значний ресурс.

"Люди мають перебувати в реальному світі й не обманювати себе, що у ворога щось закінчується. Поки що в них ще досить багато сил, резервів, техніки, людей", – підкреслив він.

Наостанок заступник командира 3 штурмової бригади сказав, що росіяни демонструють наявність у них ресурсу шляхом перекидання та насичення фронту новими підрозділами.

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