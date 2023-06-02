Ми просуваємось, кошмаримо окупантів щодня й щоночі, – боєць ЗСУ про фланги Бахмута

Українські військові поступово просуваються до флангів Бахмута. Тому тепер російським окупантам може загрожувати справжній котел.

Про це 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, вагнерівців майже вивели, але не всіх живими. Їх намагаються замінити іншими силами, стан підготовки яких залишається низьким.

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"Потроху просуваємось. Є ризик оточення ворожого угруповання в Бахмуті. Вони це чудово розуміють, тому Пригожин своїх дуже швидко забрав", – сказав Сазонов.

Головною атакувальною силою в Бахмуті були бойовики ПВК "Вагнера", але вони зазнали колосальних втрат і тепер прагнуть відновитись. 25 травня стало відомо про їхній відхід з околиць міста-фортеці. Очільник найманців Євгєній Пригожин анонсував це ще на початку травня через "снарядний голод".

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На півдні просувається 3-я штурмова бригада, на півночі й північному заході – 67-а бригада.

Які настрої у окупантів

"Замість вагнерівців зайшли "мобілізовані", які не мають настрою кудись наступати. Вони скоро луснуть і відступлять", – зазначив військовослужбовець.

ЗСУ перехопили ініціативу й кошмарять окупантів щодня й щоночі, зокрема з артилерії. Росіяни вже не знають, звідки чекати нашого удару, тому бояться всього.

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