Ми просуваємось, кошмаримо окупантів щодня й щоночі, – боєць ЗСУ про фланги Бахмута
Українські військові поступово просуваються до флангів Бахмута. Тому тепер російським окупантам може загрожувати справжній котел.
Про це 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, вагнерівців майже вивели, але не всіх живими. Їх намагаються замінити іншими силами, стан підготовки яких залишається низьким.
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"Потроху просуваємось. Є ризик оточення ворожого угруповання в Бахмуті. Вони це чудово розуміють, тому Пригожин своїх дуже швидко забрав", – сказав Сазонов.Зверніть увагу! Головною атакувальною силою в Бахмуті були бойовики ПВК "Вагнера", але вони зазнали колосальних втрат і тепер прагнуть відновитись. 25 травня стало відомо про їхній відхід з околиць міста-фортеці. Очільник найманців Євгєній Пригожин анонсував це ще на початку травня через "снарядний голод".
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На півдні просувається 3-я штурмова бригада, на півночі й північному заході – 67-а бригада.
Які настрої у окупантів
"Замість вагнерівців зайшли "мобілізовані", які не мають настрою кудись наступати. Вони скоро луснуть і відступлять", – зазначив військовослужбовець.
ЗСУ перехопили ініціативу й кошмарять окупантів щодня й щоночі, зокрема з артилерії. Росіяни вже не знають, звідки чекати нашого удару, тому бояться всього.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Протягом останньої доби російська армія не наступала на Бахмутському напрямку. Водночас ворог завдав авіаційних та артилерійських ударів по містах і селах поблизу Бахмута.
- Крім того, росіяни обстріляли українські позиції 452 рази. Речник Східного угруповування ЗСУ Сергій Череватий пояснив, що таким щільним вогнем ворог прикриває ротацію своїх військ у Бахмуті.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що біля Бахмута змінено формат операції, тому наразі там спостерігається тимчасове затишшя.