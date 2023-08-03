Ключ від Бахмута – околиці міста: ЗСУ тиснуть по всій лінії фронту

Завдяки активним діям Збройні Сили України утримують ініціативу на передовій на Бахмутському напрямку. Є також просування, але для того, щоб закріпити результат, необхідно здійснити штурмову роботу.

Про це 24 Каналу сказав заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. Щодня на околицях Бахмута захисники ідуть вперед: відвойовують від декількох десятків до сотень метрів, а іноді кілометри української землі.

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"Щодо флангу міста, Кліщіївка – це не основний населений пункт для перекриття логістичних сполучень ворога на цьому напрямку. Це є конгломерація селищ, таких як Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка. На мою суб'єктивну думку, ключ від Бахмута – околиці міста", – мовив воїн.

Тож, щоб відчинити двері у Бахмут, потрібно провалити оборонну лінію росіян там, де вона найслабкіша.

Люди, які роблять неможливе

Метою будь-якої військової операції є вирахувати слабкі місця ворога і вдарити так, щоб розсипати його оборону. Саме така робота нині ведеться, але вона залежатиме від результатів штурмових дій піхоти на передньому краї.

"Сержанти та офіцери на передовій – саме ці люди роблять неможливе і реалізують усі плани старшого начальства. Ви повинні розуміти, що це дається нам, ЗСУ, дуже великою ціною, усі штурмові дії – це втрати", – наголосив Кудряшов.

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