Кожного дня ЗСУ нищать терористів, – секретар РНБО про ситуацію в Бахмуті
Вже не перший місяці у районі Бахмута на Донеччині складна ситуація. Однак попри це щодня наші відважні захисники нищать на цьому напрямку ворога.
Окрім цього, ЗСУ ліквідують військову техніку та озброєння російських загарбників. Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
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ЗСУ "пакують" окупантів сотнями в Бахмуті
Щодня на Бахмуті наші військові нищать цих терористів, вони "пакують" їх сотнями,
– повідомив секретар РНБО.
За його словами, якщо ЗСУ не зможуть оборонятися в Бахмуті, то війська будуть перекинуті на інші напрямки. Наші воїни захищатимуть місто доти, доки вважатимуть за потрібне.
Данілов підкреслив, що українські бійці обов'язково виб'ють військовим шляхом російських загарбників з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму. ЗСУ змусять окупантів зрозуміти, що час забиратися з нашої землі, а якщо не зрозуміють, то відправлять росіян у звичному напрямку.
Данілов розповів про ситуацію в Бахмуті: дивіться відео
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- Російські загарбники продовжують наступати на Бахмутському напрямку та не припиняють штурм Бахмута. Протягом доби 1 березня наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області.
- Попри те, що ситуація в Бахмуті дуже складна, поки що не йдеться про загрозу оточення та виведення звідти наших воїнів. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголосив, що оборона Збройних Сил в місті перебуває на достатньо високому рівні.
- Коваленко наголосив, що лише Генштаб ЗСУ має максимально повну інформацію та може робити з неї висновки для ухвалення тих чи інших рішень. Якщо ж подивитися на загальну ситуацію на цьому плацдармі, то наразі немає доцільності виведення наших військ із міста.
- Військовий експерт Сергій Грабський відзначив, що Бахмут має велике значення для противника. Саме тому російські окупанти, не рахуючи втрати, намагаються з усіх сил просунутися вперед. Грабський наголосив, що сьогодні бої ведуться безпосередньо у Бахмуті, а ворог давить живою силою.