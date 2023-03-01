Кожного дня ЗСУ нищать терористів, – секретар РНБО про ситуацію в Бахмуті

Вже не перший місяці у районі Бахмута на Донеччині складна ситуація. Однак попри це щодня наші відважні захисники нищать на цьому напрямку ворога.

Окрім цього, ЗСУ ліквідують військову техніку та озброєння російських загарбників. Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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ЗСУ "пакують" окупантів сотнями в Бахмуті

Щодня на Бахмуті наші військові нищать цих терористів, вони "пакують" їх сотнями,

– повідомив секретар РНБО.

За його словами, якщо ЗСУ не зможуть оборонятися в Бахмуті, то війська будуть перекинуті на інші напрямки. Наші воїни захищатимуть місто доти, доки вважатимуть за потрібне.

Данілов підкреслив, що українські бійці обов'язково виб'ють військовим шляхом російських загарбників з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму. ЗСУ змусять окупантів зрозуміти, що час забиратися з нашої землі, а якщо не зрозуміють, то відправлять росіян у звичному напрямку.

Данілов розповів про ситуацію в Бахмуті: дивіться відео

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