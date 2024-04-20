Часів Яр – наш, тут навіть магазин працює, – військовий про ситуацію в місті

Окремі групи окупантів прориваються на околиці Часового Яру. Однак їх усіх знищують. Місто під контролем ЗСУ.

Про це 24 Каналу заявив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що частіше росіян на підходах знищують дрони. Також працюють міномети та артилерія.

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"Часів Яр – наш. Там є навіть мирне населення, хоча я не бачу ніякого сенсу, бо місто руйнують, перетворюючи артою на купу цегли. Тут навіть працює магазин один", – розказав Сазонов.

Що відбувається в районі Часового Яру: дивіться карту

Попри атаки окупантів, місто живе. Військовослужбовець ЗСУ додав, що, якби допомога від союзників надійшла б трохи раніше, то загарбники навіть не доходили б до позицій української армії.

Дещо в нас є, але має бути набагато більше, щоб дати гідну відсіч. Головком Сирський вже попереджував, що до 9 травня є завдання у ворога – захопити Часів Яр за будь-яку ціну. Тому вони дуже потужно тут тиснуть,

– наголосив політолог.

Противник намагається зламати оборону ЗСУ

Росіяни тиснуть там, де можуть. Загарбники намагаються підходити до міста по трьох дорогах з напрямку Бахмута. Окремі ворожі групи пробиваються через ліс. Також окупанти пересуваються більш-менш відкритою місцевістю поодинці. Раніше такого не було.

"Вони почали атакувати нас на мотоциклах. На щастя, їх чути. Ми теж експериментуємо і з озброєнням, і з використанням різної тактики. Він (ворог – 24 Канал) вишукує наші слабкі місця. Ми вишукуємо там, де можна його бити краще", – наголосив армієць.

Окупанти застосовують касетні боєприпаси та КАБи. Дуже щільно працює і ворожа ствольна артилерія. Загарбники намагаються продавити оборону українських військових у Часовому Ярі.

Росія наступає на Часів Яр