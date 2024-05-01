Часів Яр має вистояти, це зніме проблему для іншого міста: аналіз фронту від Світана

Росіяни можуть готуватися до наступу на ще одне важливе місто у Донецькій області. Однак для цього їм потрібно витиснути наші війська з Часового Яру.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що у цьому випадку Торецьк може стати наступною ціллю противника.

Важливо Спецпідрозділи ГУР були перекинуті до Часового Яру для оборони, – джерела

Бої за Часів Яр

Світан зазначив, що рухатися з Півдня, тобто з Очеретиного, в бік Торецька окупантам складно. Адже він розташований на тій висоті, що й Горлівка. До того ж Торецьк являє собою панівну висоту в цьому районі.

Він зауважив, що рух ворога можливий лише з Півночі – з висот Курдюмівки, Кліщіївки та Андріївки. А пройти там окупанти не зможуть, доки стоїть наш гарнізон у Часовому Яру.

За його словами, щоб вийти на Торецьк, росіянам потрібно вийти з-під Бахмута дорогою в бік Костянтинівки. Доки вони не витиснуть наші війська з Часового Яру, не зможуть цього зробити.

Тому, наголосив він, одне з перших завдань противника – захопити Часів Яр, а Торецьк буде наступним.

Я думаю, Часів Яр вистоїть, отже – не буде жодної проблеми для Торецька,

– заявив полковник запасу.

Адже, зауважив військовий експерт, ми перекинули до Часового Яру додаткові наші частини й туди попрямували перші партії боєприпасів.

Що відбувається у Часовому Яру: дивіться на карті

Наслідки ударів по НПЗ Росії

Полковник запасу наголосив, атака на Рязанський нафтопереробний завод та НПЗ у Воронезькій області в ніч на 1 травня є продовженням накладення "санкцій" наших спецслужб.

І такі удари, зауважив він, б'ють по російській воєнній економіці, по її вуглеводневій галузі, яка живить армію паливом і поповнює бюджет ворога.

Саме таке накладення "санкцій" найефективніше,

– певен Світан.

За його словами, щоб у Росії зникло паливо, потрібно вивести з ладу всі її свердловини, а також заводи, зокрема й у Білорусі. А до цього ще далеко. Однак уже зараз є ефект накопичення проблем у росіян, зокрема, зросла ціна на дизель та бензин. І це лише початок.

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