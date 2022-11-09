На околицях Снігурівки йдуть жорстокі бої, а біля Берислава окупанти вкопують техніку, – Хлань

Збройні Сили України закріпилися на околицях Снігурівки, що на Миколаївщині й там тривають жорстокі бої. Однак офіційної інформації наразі немає. На відміну від паніки росіян у їхніх пабліках.

Ба більше, окупанти не просто панікують, вони вже шукають виправдання, чому ж їм треба відходити з правобережної частини Херсонщини. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

До теми Розуміємо плани росіян, – Зеленський описав ситуацію на Півдні та Сході

Навіщо окупанти будують фортифікаційні пункти

У районі села Наддніпрянське, що дорогою до Берислава, російські загарбники облаштовують позиції та вкопують багато техніки. Крім того, вчора повідомлялося, що військові країни-агресорки укріплюються в районах Козацького та Веселого на підступах до дамби Каховської ГЕС.

Це означає, що окупанти готують фортифікаційні пункти забезпечення відходу своїх основних сил від лінії фронту,

– пояснив Хлань.

Так, за допомогою цих фортифікаційних пунктів російські загарбники хочуть забезпечити відхід своїх військ через греблю Каховської ГЕС та Антонівський міст. Крім того, окупанти підірвали Дар'ївський міст.

"Це означає, що фактично область розділена річкою Інгулець. І Снігурівський та Миколаївський напрямки повністю замикаються на Антонівському мосту, а Бериславсько-криворізький напрямок замикається на греблі Каховської ГЕС", – зауважив депутат Херсонської облради.

Хлань розповів, яка ситуація на Херсонщині: дивіться відео

Питання часу, коли росіяни відійдуть на лівий берег

Хлань припустив, що надалі російські військові будуть відходити на лівий берег та укріплюватися там. Вони хочуть здійснити контрольований відступ й саме для цього наразі утримують позиції на лінії фронту.

Окупанти будують ці фортифікаційні споруди біля мостів, щоб був контрольований відхід. Тобто вони однозначно відійдуть на лівий берег, тут вже питання часу,

– зазначив депутат Херсонської облради.

На його думку, наступна лінія фронту для звільнення лівобережної частини Херсонщини почнеться від Запоріжжя.

Читайте також Є 3 чи 4 критичні точки, – Ходжес спрогнозував хід подій на Херсонщині

Останні новини з Херсонщини: коротко