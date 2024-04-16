Ми не вимірюємо метрами, – Гуменюк про роботу над розширенням плацдарму в Кринках

Українські військові продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра Херсонської області поблизу Кринок, намагаючись збільшувати його.

Про це 24 Каналу повідомила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, наголосивши, що робота над цим триває постійно.

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Російські "воєнкори" пишуть, що Сили оборони України зуміли просунулися західніше Кринок на 500 метрів, тим самим збільшивши плацдарм. Гуменюк зазначила, що потрібно бути обережними з такими заявами.

Лінія фронту коливається дуже нестабільно. Сьогодні розвиток бойових дій може бути на кілька десятків метрів вперед, того ж дня – на кілька десятків метрів назад.

Ми не вимірюємо метрами. Ми вимірюємо панівним положенням. Ми вимірюємо позицію, з якою буде вигідно проводити подальшу бойову роботу,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Робота над розширенням плацдарму триває вже кілька місяців поспіль. На деяких ділянках це можливо, коли є відповідна бойова ситуація.

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Росіяни продовжують штурмувати, але мають серйозні проблеми з комплектацією цих груп. Кожний прорахунок ворога може обернутися проти його ж інтересів та бути використаним нашими бійцями.

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