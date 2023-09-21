Намагаються економити боєприпаси: як можуть діяти окупанти на Куп'янському напрямку
Окупанти готуються до наступу на Куп'янському напрямку. Там більшість сил ворога укомплектована технікою.
Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що росіяни використовують кожну добу по 10 – 15 тисяч снарядів, але виробляють лише 5 – 7 тисяч.
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Якщо ворог не отримає додаткові снаряди, то може вийти на роботу "з коліс". Оскільки при наступі в рази збільшується застосування артилерії, то у загарбників може бути доволі серйозна проблема. Нині ж росіяни використовують менше боєприпасів. Найімовірніше, вони їх накопичують.
Вони зараз намагаються економити. Найближчим часом будуть готові наступати в районі Куп'янська та Куп'янська-Вузлового,
– сказав Світан.
Про це свідчить розгортання сил ворога. Окупантам важливо вийти до останнього населеного пункту, адже там є залізнична станція. Коли селище було окуповане, через нього був основний потік військових вантажів росіян. В основному загарбники пересуваються залізницею, адже сухопутними шляхами їм робити це складно.
"Це одне з основних їхніх завдання – Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий", – наголосив військовий експерт.
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ЗСУ готові до оборони
Там перебуває достатня кількість сил української армії. Загалом Збройні Сили України підготувалися до оборони. Зокрема, там є достатня кількість замінованих полів.
"Ми теж 9 місяців виконували певні завдання в цьому районі щодо оборони. Усі небезпечні напрямки заміновані, є контроль артилерії й, звісно, зроблені фортифікаційні споруди, які зупинять російський рух з цього боку, принаймні", – додав полковник ЗСУ в запасі.
Ситуація на Куп'янському напрямку: головне
- Щодня ворог зазнає колосальних втрат на війні проти України. Лише протягом 19 вересня на Куп'янському напрямку ЗСУ ліквідували 58 росіян. Також українська армія знищила 3 БМП, 2 гаубиці, 6 мінометів різних калібрів та низку техніки росіян, якою вони пересувалися та забезпечували логістику.
- Окупанти зосередили на Лимано-Куп'янському напрямку 110 тисяч військових. За словами начальника пресслужби Східного угруповання ЗСУ Іллі Євлаша, серед цієї кількості також тилові підрозділи й підрозділи забезпечення росіян.
- Ці підрозділи новосформовані та навряд чи мають хороше злагодження. Водночас українська армія проводить усі заходи, аби противник не зміг пройти лінію зіткнення.
- Ворог обстріляв 19 вересня місто Куп'янськ. Там росіяни вдарили гібридною ракетою типу "Грім-Е1". Унаслідок цього загинуло 8 людей. 2 з них – волонтери.