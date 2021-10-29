Бойові машини, керовані ракети та запчастини до танків: Росія стягує техніку на Донбас

Росія протягом жовтня стягувала важку техніку та озброєння на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

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Після ремонту на території Росії на Донбас стягнули понад 10 одиниць бойових машин піхоти та бронетранспортерів,

– поінформували в ГУР.

Окупанти також доправили на тимчасово окуповані території:

понад 5,5 тисяч тонн пального;

нові партії озброєння, зокрема протитанкові керовані ракети;

боєприпаси до ракетних систем залпового вогню 122 калібру та артилерійських систем 152 калібру;

набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок,

протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52;

безпілотні літальні апарати "Орлан-10" і "Гранат-1".

Окрім цього, для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів ворога з території Росії завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.

Ситуація на Донбасі: що відомо

За добу 28 жовтня окупанти 14 разів порушили режим тиші на Донбасі.

У результаті дій противника двоє українських воїнів зазнали поранень.

Бійців доправили до лікарні, стан здоров'я обох – середньої важкості.