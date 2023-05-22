Українські війська фактично знищили бойовиків з Донбасу, – майор ЗСУ

Військові із псевдореспублік до певного часу були одними з найдосвідченіших серед ворожих сил. Однак натепер таких майже не залишилось – на 90% це вже інші люди, які не мають підготовки.

Таку думку 24 Каналу висловив майор 3 штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін. За його словами, мобілізовані із псевдореспублік протягом усіх дев'яти років російсько-української війни брали участь у бойових діях.

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"На самому початку повномасштабної війни підрозділи так званої "ДНР" були одними з найдосвідченіших, тому що вони весь цей час брали участь у бойових діях. Попри всі нюанси всередині, вони мали величезний досвід і неабияку підготовку", – сказав Жорін.

Де бойовиків із псевдореспублік загинуло найбільше

Майор ЗСУ зазначив, що живих досвідчених бійців із псевдореспублік майже не залишилось.

"Більшість з них знищили ще мої побратими в Маріуполі під час спроб захоплення міста. Саме там загинула величезна кількість бійців так званої "ДНР" з досвідом бойових дій. Вони вже назавжди лишилися навколо Маріуполя", – розповів Жорін.

Досвідчених бійців із псевдореспублік майже не залишилось: дивіться відео

Крім того, багато мобілізованих загинуло на Запорізькому й Донецькому напрямках.

На думку майора, на 90% це вже абсолютно інші люди, які не мають досвіду та не зможуть так вести бойові дії. Тому з ними не має бути великих проблем.

Втрати Росії: останні новини

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ворог тільки зазнає колосальних втрат. За останню добу окупанти втратили в Україні 720 одиниць особового складу.

Ще 17 травня втрати Росії у війні проти України перетнули позначку у 200 тисяч осіб. Ця кількість перевищила чисельність населення 16 держав-членів ООН.

Крім того, пізно ввечері 21 травня українські сили протиповітряної оборони ліквідували над Чорним морем поблизу Залізного Порту російський багатоцільовий винищувач Су-35.