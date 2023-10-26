Бойовики ХАМАСу та "Ісламського джихаду" пройшли підготовку в Ірані, – WSJ

Палестинські бойовики перед початком війни проти Ізраїлю пройшли підготовку в Ірані. Мовиться про навчання бойовиків ХАМАСу та "Ісламського джихаду".

Навчання вони проходили, за даними видання, у вересні 2023 року. В Ірані підготували орієнтовно 500 бойовиків.

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Що відомо про навчання бойовиків в Ірані

Джерела журналістів, які знайомі з даними розвідки, заявили, що орієнтовно 500 бойовиків ХАМАСу та "Ісламського джихаду" у вересні 2023 року брали участь у військових навчаннях в Ірані.

Ці навчання проводили офіцери підрозділу іноземних операцій Корпусу вартових Ісламської революції. Там був навіть глава сил Кудаса генерал Ісмаїл Каані.

Варто зауважити, що після нападу бойовиків на Ізраїль видання Bloomberg зазначало, що напад ХАМАС може стати найбільшим провалом розвідки Ізраїлю за 50 років.

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