Бойовики хочуть попросити у Путіна військової допомоги або приєднання до Росії, – ЗМІ

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Бойовики з окупованої Донеччини підготували 3 варіанти звернення до президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, російські найманці можуть просити надати їм військову допомогу.

Джерело:

"Дзеркало тижня"

За даними представників українських спецслужб, усі документи підписав ватажок окупантів Денис Пушилін.

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Про що мовиться у варіантах звернення до Путіна

  • У першому листі бойовики просять надати їм військову допомогу.
  • У другому – долучити окуповану Донеччину до складу Росії.
  • У третьому – визнати незалежність окупованих територій Донеччини та укласти договір про дружбу та співпрацю.

Деталі про листи

  • Преамбула у всіх зверненнях до Путіна – однакова.
  • У ній ватажок бойовиків дякує російському президентові за "неоціненну допомогу".
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