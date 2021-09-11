Бойовики продовжують атакувати у різних напрямках: постраждали семеро українських захисників
Джерело:ОТУ "Схід"
Російські окупаційні війська продовжують зухвало порушувати режим тиші на Донбасі. Внаслідок ворожих атак 11 вересня постраждали семеро захисників України.
Поранення трьох військовослужбовців
Найманці Росії відкривали вогонь по позиціях наших воїнів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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У результаті обстрілів противника зі забороненого озброєння троє військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень середньої тяжкості.
- Їх терміново евакуювали та доправили до лікувального закладу.
Поранення та травмування ще чотирьох
В ОТУ "Північ" повідомили, що у районі Нью-Йорка, російські окупанти скинули з безпілотного літального апарату міни калібру 82 міліметри.
- Унаслідок цієї атаки бійців Збройних сил України зазнали осколкових поранень, ще двоє – бойових травмувань.
Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного захисника – середньої тяжкості, трьох інших – задовільний,
– додали військові.
Загострення ситуація на Донбасі: коротко
- На Донбасі чергове загострення – російські окупаційнів війська масовано гатять у сторону українських позицій. Унаслідок цих атак протягом 8 – 9 вересня постраждали 9 наших захисиків.
- Під обстріл бойовиків на Луганщині потрапила оперативно-слідча група СБУ. Співробітників спецслужби "накрило вогнем" під час роботи в Трьохізбенці. На щастя, ніхто з службовців не постраждав.
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